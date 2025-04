Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und auf Gegenfahrbahn gekommen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 10 Uhr einen in der Crailsheimer Straße geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr eine 59-jährige Dacia-Fahrerin die Einkornstraße von Hessental in Richtung Sulzdorfer Straße. Auf Höhe der Einmündung in den Grundwiesenweg schlief sie ein und geriet dadurch auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 63-jähriger Ford-Fahrer musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 59-Jährige fuhr anschließend auf eine Verkehrsinsel und kam dort zum Stillstand. Sie wurde leicht verletzt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell