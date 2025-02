Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Schwerer Verkehrsunfall bei Wachtberg-Gimmersdorf





Wachtberg (ots)

Am frühen Morgen ereignete sich auf der K14 zwischen Wachtberg-Ließem und Wachtberg-Gimmersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Aus unbekannter Ursache geriet der Fahrer eines PKW in Fahrtrichtung Wachtberg-Gimmersdorf in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem LKW zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW mehrere Meter zurückgeschleudert und der Motorraum nahezu komplett zerstört. Der Fahrer des PKW war in Folge dessen in dem Fahrzeug eingeklemmt.

Beim Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg kümmerten sich Ersthelfer um den PKW-Fahrer. Sofort wurde in Absprache mit dem Rettungsdienst die Technische Rettung eingeleitet und der Fahrer aus dem Fahrzeug befreit. Leider stellte sich schnell heraus, dass die Verletzungen zu stark waren, so dass letztendlich jede Hilfe zu spät kam.

Die Feuerwehrleute unterstützten in der Folge die Polizei bei der Unfallaufnahme und Absicherung der Einsatzstelle. Nach circa 3 Stunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg aus dem Einsatz entlassen. Die K14 war dennoch bis weit in den Nachmittag aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei voll gesperrt.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Ebenso der Rettungshubschrauber Christoph 3.

