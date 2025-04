Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Aalen (ots)

Wie bereits am Dienstagabend mitgeteilt, wird in Murrhardt seit Dienstagmorgen eine 54 Jahre alte Frau vermisst. Die Frau ist vermutlich zu Fuß unterwegs und befindet sich aufgrund ihres geistigen Zustandes möglicherweise in einer hilflosen Lage. Die Vermisste ist ca. 165-170 cm groß, von korpulenter Statur, hat lange, braune, zum Zopf gebundene Haare, trägt vermutlich dunkelblaue Jeans, pinke Turnschuhe, eine schwarze Steppjacke mit einem Logo an der linken Schulter sowie eine schwarze Bauchtasche. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Frau geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden. Unter folgendem Link geht's zum Lichtbild der Vermissten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/murrhardt-vermisstenfahndung/

Anbei die ursprüngliche Meldung von Dienstag, 20:23 Uhr:

Murrhardt: Suche nach Vermisster Frau

Bereits seit gegen 12:00 Uhr suchen Angehörige im Bereich Murrhardt-Fornsbach nach einer ca. 55 jährigen Dame. Diese ist vermutlich zu Fuß unterwegs und orientierungs- oder hilflos. Seit 17:45 Uhr ist die Polizei im Einsatz. Aktuell ist auch ein Polizeihubschrauber auf der Suche. Hinweise und mögliche Sichtungen der Dame können dem Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 mitgeteilt werden.

