Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch in Schule

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Montagabend 22:40 Uhr und Dienstagmorgen 07:30 Uhr Zutritt zu einer Schule in der Berliner Straße. Hierfür beschädigte er eine Scheibe und entwendete anschließend mehrere Laptops. Ebenfalls beschmierte er die Wände der Schule mit Farbe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Gaildorf: Fahrzeug macht sich selbstständig

Am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr parkte ein 40-jähriger Mann seinen Peugeot in der Schloßstraße ab und stieg aus diesem aus. Dabei vergaß er das Fahrzeug ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern. Der Peugeot machte sich in der Regel selbstständig und rollte gegen einen dortigen Baum und ein Verkehrszeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Rosengarten: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr befuhr eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin die L1054 von Oberrot in Richtung Rosengarten. Als sie auf dortiger Strecke einen 65-jährigen Radfahrer überholen wollte, touchierte sie diesen. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell