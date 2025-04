POL-AA: Murrhardt-Fornsbach: Suche nach Vermisster Frau

Aalen (ots) - Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17:30 Uhr in der Albert-Roller-Straße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. ...

