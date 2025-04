Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Unfallflucht und Diebstähle

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfall auf der Autobahn

Am Dienstagvormittag gegen 09:45 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Hierbei erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 36-Jährige fuhr auf eine vor ihm fahrende 64-jährige Renault-Fahrerin auf und schob diese auf einen davor fahrenden 65-Jährigen Wohnmobil-Fahrer. Dieser wurde wiederum auf einen davor fahrenden 29-jährigen Lkw-Fahrer geschoben und touchierte dabei eine 37-Jährige VW-Fahrerin. Durch den Unfall wurde die 64-Jährige und der 65-Jährige schwer verletzt, beide kamen zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 80 000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme bis etwa 13:15 Uhr teilweise voll gesperrt.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Am Montagmorgen gegen 07 Uhr pumpte ein Dieb etwa 250 Liter Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw auf dem Parkplatz an der Kochertalbrücke. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07904 94260 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Dienstagmorgen gegen 6:05 Uhr übersah ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, als er von der Wolfgangstraße nach links in die Heilig Geist Straße abbog, einen 21-Jähriger mit seinem Motorrad. Daraufhin musste der 21-Jährige ausweichen und kam somit zum Fall. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, bei dem Pkw soll es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Satteldorf: Versuchter Diebstähle aus Pkw

Am Freitag gegen 1:45 Uhr wurde in der Jeremias-Bauer-Straße versucht ein Pkw des Herstellers Toyota zu öffnen, was jedoch misslang, da das Fahrzeug verschlossen war. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 07951 4800 zu melden.

