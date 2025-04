Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer die A6 und fuhr an der Anschlussstelle Ilshofen von dieser ab. Im Einmündungsbereich zur L1037 kam er infolge eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hierbei wurde der 34-Jährige, sowie seine beiden Beifahrer im Alter von 41 und 27 Jahren leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Michelbach an der Bilz: Gegen Absperrung gefahren

Ein 44-jähriger VW-Fahrer war am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr auf der Hessentaler Straße in Richtung Michelbach an der Bilz unterwegs. In Rauhenbretzingen fuhr er hier aufgrund medizinischer Ursache gegen eine Absperrung, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 12:30 und 17:00 Uhr wurde in der Wittauer Straße auf einem Parkplatz ein Pkw des Herstellers VW durch einen unbekannten Verursacher beschädigt, welcher anschließend unerlaubt die Unfallstelle verließ. Mögliche Zeugen, werden gebeten, Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 07951 4800 zu geben.

Satteldorf: Gülleverteiler verloren

Gegen 21:45 Uhr am Donnerstag überfuhr eine 62-jährige Ford-Fahrerin einen Gülleverteiler, welcher zuvor vermutlich von einem unbekannten Fahrzeug verloren wurde und auf der Fahrbahn der B290 liegen blieb. Die Fahrerin erkannte dies zu spät, wodurch anschließend ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ziwschen 12:30 und 13:00 Uhr am Montag wurde in der Gaildorfer Straße aus einem unverschlossenen Pkw ein Geldbeutel entwendet. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

