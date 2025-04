Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizeieinsatz während Versammlung

Aalen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es zu einer Versammlung vor einem Schlachthof in der Tiefenbacher Straße. Während dieser Versammlung begaben sich mehrere Versammlungsteilnehmer unerlaubt auf das Gelände des Schlachthofs und verschafften sich Zutritt zum Dach des Gebäudes oder klebten sich auf dem Gelände sowie vor dessen Einfahrt auf dem Boden fest. Die Polizei, sowie Rettungskräfte des DRK und der Feuerwehr kamen vor Ort, um die Personen vom Dach zu holen und vom Boden zu lösen wobei zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Gegen die 27 Personen wurden nun Ermittlungen eingeleitet, da verschiedene strafrechtliche sowie versammlungsrechtliche Verstöße im Raum stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

