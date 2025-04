Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Hundebiss gesucht - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Die Polizeihundeführerstaffel Schorndorf sucht Zeugen nach einem Vorfall am Dienstagmorgen, dem 08.04.2025, in der Sulzbacher Straße. Ein zehnjähriger Junge fuhr gegen 8:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße auf dem Gehweg entlang, als ein heller Hund, vermutlich ein Golden Retriever, auf den Knaben zusprang. Daraufhin kam dieser kurz ins Straucheln, stürzte aber nicht. Erst später wurde festgestellt, dass der Knabe eine Bissverletzung am rechten Oberschenkel davongetragen hat. Der Hund soll zwar angeleint gewesen sein, die Leine aber neben dem Hundehalter auf dem Boden gelegen haben. Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden oder Hinweise zum unbekannten Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurden die Haselsteinschule sowie die Stadionsporthalle in der Albertviller Straße mit schwarzer Farbe beschmiert. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde am Montag in der Zeit zwischen 8:57 Uhr und 10:52 Uhr ein Mini, der im Parkhaus Markthalle geparkt war, beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden in Höhe von etwa 500 Euro beim Öffnen der Fahrertüre. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag zwischen 10 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken in der Straße Am Schillerplatz einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

