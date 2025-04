Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche, Diebstähle und Brand einer Sauna

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulgebäude

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr verschafften sich zwei Einbrecher Zutritt zu einem Schulgebäude in der Berliner Straße. Dort wurden sie von einer Lehrerin gesehen und flüchteten. Bei den beiden Personen soll es sich um eine Frau mit schlanker Figur, langen schwarzen Haaren, welche zu einem Pferdeschwanz gebunden waren handeln. Sie war etwa 175 cm groß, etwa 16 Jahre alt und trug ein weißes bauchfreies Top und eine hellblaue Jeans. Bei der zweiten Person soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann im Alter von etwa 16 Jahren handeln. Er hatte braune, halblange Haare und trug eine Jeans. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Brand einer Sauna

Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr fing eine Sauna in der Eichenhalde Feuer. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 15 Uhr beschädigte ein Fahrradfahrer mit seinem Lenker einen auf dem Parkplatz des Hohenloher Freilandmuseums geparkten Volvo und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Opel-Fahrer die Straße An der Limpurgbrücke und fuhr dort in einen Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er eine 17-jährige Motorradfahrerin, welche bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Frankenhardt: Diebstahl aus Scheune

In einem Zeitraum zwischen Mittwoch 15 Uhr und Freitag 16:20 Uhr wurde eine Feldscheune an der Verbindungsstraße zwischen Waldbuch und Steinehaig aufgebrochen und eine Motorsäge sowie mehrere Kompletträder und Reifen entwendet. Die Höhe des Diebesguts ist nicht bekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 7951 4800 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

In der Carl-Orff-Straße wurde zwischen Donnerstag 22 Uhr und Freitag 7 Uhr von einer bislang unbekannten Person ein verschlossener Pkw des Herstellers Fiat aufgebrochen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Hof abgestellt. Anschließend wurde Bargeld sowie zwei Bankkarten entwendet. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Samstag, gegen 0:30 Uhr, wurde ein Einbruch in der Blaufelder Straße gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zunächst über ein Kellerfenster Zugang zu dem Gebäude. Aufgrund einer verschlossenen Tür konnte er jedoch nicht weiter ins Innere vordringen und verließ das Haus wieder. Im Anschluss unternahm er einen weiteren Versuch, in das Gebäude einzudringen - diesmal über ein Fenster im Obergeschoss, das er über ein Fensterbrett zu erreichen versuchte. Auch dieser Versuch scheiterte, woraufhin der Täter in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugen, die zur angebenden Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am Freitagabend, gegen 23:45 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter am Karlsberg zwei geparkte Fahrzeuge zu öffnen. Bei einem der Pkw gelang es ihm, das Fahrzeug zu öffnen, allerdings wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts daraus entwendet. Beim zweiten Fahrzeug scheiterte der Aufbruchsversuch, da dieses ordnungsgemäß verschlossen war. Personen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Unfall durch Unachtsamkeit

Aufgrund von Unachtsamkeit übersah am Samstag gegen 12:50 Uhr eine 38-jähirge Renault-Fahrerin, beim Einfahren von der Straße Zehntberg, einen von links von der Ingersheimer Hauptstraße kommenden Ford-Fahrer. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher ein Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand.

Crailsheim: Unfallflucht

Auf der K2643 kam am Samstag gegen 21:50 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Verursachte Flurschaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw des Herstellers Audi gehandelt haben. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Fahrzeug gestreift - Unfallflucht

In einem Zeitraum von Samstag 8 Uhr bis Sonntag 14 Uhr wurde ein Pkw der Marke Toyota auf der Straße von einem Gebäude in Fahrtrichtung Goethestraße geparkt. Während dessen streifte ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren die linke hintere Tür des Toyotas, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, melde sich bitte unter der Rufnummer 07951 4800.

