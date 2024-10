Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Mopeds

Jena (ots)

Als eine Frau am Dienstagabend zu ihrem geparkten Moped am Westbahnhof zurückkam, musste sie Beschädigungen am Zündschloss feststellen. Unbekannte versuchten mit einem spitzen Gegenstand das Zweirad vermutlich fremd zu starten, um es zu stehlen. Dies misslang, jedoch entstand durch die rechtswidrige Handlung ein Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Tatgeschehen, welches am Dienstag zwischen 07:15 und 22:00 Uhr verübt worden ist, bei der Polizei zu melden (Tel. Polizei Jena: 03641 81-0 oder per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Bitte für die Zuordnung der Meldung das Aktenzeichen 0274186/2024 mit angeben.

