Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer verletzt sich bei Unfall

Weimar (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Kreuzung Carl-August-Allee / Rathenauplatz zu einem Unfall mit Personenschaden. Ein 62-jähriger Ford- Fahrer befuhr den Rathenauplatz in Fahrtrichtung Ernst-Kohl-Straße und missachtete beim Auffahren auf die Carl-August-Allee die Vorfahrt eines 40- jährigen Fahrradfahrers. Dieser hatte die Carl-August-Allee in Fahrtrichtung Carl-von-Ossietzky-Straße befahren. Der 40-jährige Weimarer kam zu Fall und verletzte sich im Kopfbereich. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

