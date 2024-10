Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreiste Unfallflucht

Weimar (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wollte ein 24-jähriger in der Brennerstraße seinen VW einparken und stieß dabei gegen einen bereits abgeparkten Renault. Der Mann stieg daraufhin aus und begutachtete den Schaden. Danach stieg er wieder ein und parkte seinen Pkw einfach ein paar Meter weiter. Den Vorgang beobachtete glücklicherweise in 67-jähriger Weimarer, der die Polizei informierte. Die 48-jährige Halterin des Renault konnte über den Unfall informiert werden. Im Nachgang wurde der Unfallflüchtige ermittelt und angetroffen. Dieser bestritt die Beteiligung an einem Unfall.

