Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Täterfestnahme im Zusammenhang mit Schockanrufen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 19.02.2025, gegen 19:45 Uhr wurde eine 17-jährige dringend Tatverdächtige durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main sowie der Kriminalpolizei Rottweil des Polizeipräsidiums Konstanz in einem Parkhaus in der Rempartstraße in Freiburg vorläufig festgenommen.

Aufgrund vorheriger umfangreicher Ermittlungserkenntnisse bestand der dringende Tatverdacht, dass die Frau an Betrugsstraftaten im Zusammenhang mit sogenannten "Schockanrufen" beteiligt gewesen sein soll. Kurz vor der vorläufigen Festnahme hatte die Frau in dem besagten Parkhaus von einem geschädigten Ehepaar Bargeld und weitere Wertgegenstände entgegengenommen. Im Vorfeld wurde wohl am Telefon vorgetäuscht, dass ein nahestehendes Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben soll und zur Abwendung der Untersuchungshaft eine Kaution gezahlt werden müsse.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und prüft unter anderem, ob die 17-Jährige an weiteren Betrugsfällen beteiligt war.

Ein mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Die dringend Tatverdächtige polnischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

