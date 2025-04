Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Unfälle, Diebstähle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Automatenaufbrüche

Am Sonntagabend wurde gegen 21.30 Uhr in einer Firma, die sich in der Nikolaus-Otto-Straße befindet, festgestellt, dass drei Getränkeautomaten sowie ein Aufladegerät für Chipkarten aufgebrochen wurden. Die Höhe des Sachschadens bzw. des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Unfall mit Tretroller

Leichte Verletzungen zog sich ein 11-jähriges Mädchen bei einem Unfall am Sonntagabend zu. Es befuhr gegen 20 Uhr mit ihrem Tretroller die Iglauer Straße. An der Einmündung zur Ostlandstraße stieß sie gegen einen vorfahrtsberechtigten Fiat, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde. Das Mädchen wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall unter Alkohol

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr gegen Mitternacht ein 34 Jahre alter Skoda-Fahrer die Straße Gassenäcker. Am Ortseingang von Zimmern kam er nach rechts von der Straße ab und stieß gegen ein Verkehrsschild. Er entfernte sich anschließend unerlaubt konnte nach einem Hinweis jedoch in Hussenhofen angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass er erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über anderthalb Promille. Er musste die Poliozisten mit zur Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Aalen: PKW zerkratzt

Zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 17:15 Uhr wurde ein Skoda in der Steimlestraße/Kreuzung Rombacher Straße von einem Unbekannten zerkratzt. Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag befuhr gegen 2.10 Uhr ein 39-Jähriger mit seinem Mini die B29 von Mögglingen nach Aalen. Hierbei geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Es entstand lediglich Sachschaden.

Aalen/Fachsenfeld: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 00:15 Uhr die Kirchstraße von Waiblingen nach Fachsenfeld. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 21-jährigen Seat-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Ebnat: PKW beschädigt-Zeugen gesucht!

Auf einem Kirchenparkplatz in der Ebnater Hauptstraße wurde am Samstag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr ein Suzuki beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Essingen: Motorradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich am Samstag ein 47-jähriger Motorradfahrer auf der B29 zu. Der Mann fuhr gegen 15:40 Uhr mit seinem Motorrad bei Essingen auf die B29 auf. Hierbei übersah er einen bereits auf der B29 fahrenden VW eines 18-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 47-Jährige ins Schleudern geriet und in der Folge mit der Leitplanke kollidierte. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Müll angezündet

Unbekannte haben am Sonntag in der Straße "Schöner Graben" Sperrmüll, welcher vor einem dortigen Wohnhaus zur Abholung bereitgestellt wurde, angezündet. Gegen 14 Uhr hat ein Hausbewohner den Brand entdeckt und selbstständig gelöscht. Durch den Brand wurde eine angrenzende Hecke leicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Haisterhofen: Vorfahrt missachtet

Ein 82-jähriger Daimler-Fahrer fuhr am Samstag gegen 13:45 Uhr von der K3223 von Haisterhofen kommend an die Einmündung zur L1029 heran. Trotz Wartepflicht fuhr er auf die L1029 ein und kollidierte hierbei mit einem aus Aalen kommenden PKW-Anhänger-Gespann eines 24-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 72000 Euro.

Bopfingen: Fahrradfahrer beschädigt

Ein unbekannter Fahrradfahrer entfernte sich am Samstag nach einem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Gegen 5:30 Uhr beschädigte der Fahrradfahrer einen in der Mozartstraße geparkten Ford. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Sensor von Pkw entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Wolfgangsklinge aus einem dort abgestellten Audi ein Sensor ausgebaut und samt Abdeckung entwendet. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07361/5240.

Ellenberg: Rauchentwicklung an PV Anlage

Vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Batterie entstand am Freitag gegen 13 Uhr eine Rauchentwicklung an einer PV Anlage in der Gartenstraße. Durch hinzugezogene Elektriker konnte die Batterie schnell vom System getrennt werden und anschließend von der Feuerwehr gekühlt werden. Die Feuerwehren Ellenberg und Wört waren mit jeweils einem Einsatzfahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.

