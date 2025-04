Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Crailsheim - Ingersheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:50 Uhr wollte eine 38-Jährige mit ihrem PKW Renault von der Straße Zehntberg in die Ingersheimer Hauptstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 55-Jährigen, der mit seinem PKW Ford auf der Ingersheimer Hauptstraße in Richtung Ellwanger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro entstand.

Crailsheim: Bei Unfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße mit seinem E-Scooter. Er kollidierte dabei mit einem 34-Jährigen E-Bike-Fahrer, so dass beide stürzten und jeweils leichte Verletzungen erlitten. Über den genauen Unfallhergang machten die beiden Männer unterschiedliche Angaben. Da sich bei dem 31-Jährigen der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Gem. Bühlertann: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 16:45 Uhr wollte ein 42-Jähriger mit seinem PKW VW von der Kreisstraße 2624 aus Richtung Halden, nach links auf die Landesstraße 1060 in Richtung Bühlertann abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der mit seinem Motorrad Suzuki auf der Landesstraße in Richtung Bühlertann fuhr. Es kam zum Unfall und der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt ca. 12.000 Euro.

Schrozberg: Bei Wildunfall verletzt

Am Sonntag gegen 00:15 Uhr befuhr ein 40-Jähriger die Ringstraße mit seinem Kleinkraftrad. Etwa auf Höhe vom städtischen Bauhof stieß er mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte, zusammen. Er verlor die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, kam von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Zaun. Der 40-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.500 Euro. Das Reh war nach der Kollision davongesprungen.

