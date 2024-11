Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendetes Auto im Teich versenkt

Sondershausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kamen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser an den Bebraer Teichen zum Einsatz. Vor Ort wurde ersten Angaben nach ein Auto in dem Gewässer versenkt. Durch einen Abschleppdienst wurde das Fahrzeug geborgen.

Es handelte sich um einen blauen Dacia, der am vergangenen Wochenende in Erfurt entwendet wurde. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die am Dienstag in Bad Langensalza gestohlen gemeldet worden. In welchem Zusammenhang die Taten stehen muss nun ermittelt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0294317

