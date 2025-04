Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle; Brand

Aalen (ots)

Aalen - Wasseralfingen: Radfahrerin schwer verletzt

Am Samstag gegen 18:25 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau die Maiergasse bergabwärts mit ihrem Fahrrad. Aus unbekannter Ursache geriet sie ins Straucheln und stürzte. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schwäbisch Gmünd - Zimmern: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Am Sonntag gegen 00:05 Uhr befuhr ein 34-Jähriger die Gassenäckerstraße von Hussenhofen in Richtung Zimmern mit seinem PKW Skoda. Am Ortseingang von Zimmern kam er, mutmasslich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der 34-Jährige setzte seine Fahrt unmittelbar fort und konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Neresheim: Brand

Am Sonntag gegen 02:50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand in einem Jugendwohnheim in der Frickinger Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einem Lichtschacht zu einem Schwelbrand gekommen war. Die Rauchgase waren über Lüftungsrohre in den Keller des Gebäudes gelangt und lösten schließlich die Rauchwarnmelder aus. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen und die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte den Schwelbrand schnell löschen. Ein 14-jähriges Mädchen hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand nur geringer Sachschaden. Wie es zu dem Schwelbrand in dem Lichtschacht kam ist noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

