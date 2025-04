Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

B 14, Gem. Korb: Bei Auffahrunfall verletzt

Am Freitag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die B 14 von Waiblingen in Richtung Backnang mit seinem PKW Audi und musste auf Höhe vom Parkplatz Korber Kopf wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Dies erkannte der hinter ihm fahrende19-jährige Fahrer eines Motorrads KTM offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Bei dem Sturz erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen und es entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

B 14, Gem. Fellbach: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 16:25 Uhr befuhr eine 22-Jährige die B 14 von Stuttgart in Richtung Waiblingen mit ihrem PKW Dacia. Kurz vor dem Kappelbergtunnel musste sie wegen des stockenden Verkehrs abbremsen, was die hinter ihr fahrende 20-jährige Opel-Fahrerin offenbar zu spät wahrnahm. Es kam zum Auffahrunfall, wodurch ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand.

Urbach: Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr befuhr ein 26-Jähriger Fahrradfahrer die Bärenhofstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Einmündung der Schubertstraße überquerte eine Katze die Bärenhofstraße und der 26-Jährige musste eine Vollbremsung machen, bei der er zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt der 26-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 200 Euro.

