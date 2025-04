Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen - Wasseralfingen: Auffahrunfall

Am Freitag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Wilhelmstraße in Richtung Aalen mit seinem PKW Nissan. Kurz vor der Einmündung Im Hasennest musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der ihm nachfolgende 21-jährige Fahrer eines PKW BMW zu spät erkannte. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem der 31-Jährige und sein 29-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen erlitten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 Euro.

