POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz an Schule, Serie von Diebstählen, Unfälle

Aalen: Feuerwehreinsatz an Schule

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Freitagmittag zur Schillerschule in die Galgenbergstraße aus. Dort wurde um kurz vor 12 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines Klassenzimmers bzw. Flures gemeldet. Geschätzte 400 Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte verließen das Gebäude. Der Unterricht wurde eingestellt. Einige wenige Schüler wurden aufgrund ihrer Aufregung oder kleineren Blessuren vom Rettungsdienst versorgt. Nach aktueller Erkenntnis entstand das kleinere Feuer im Bereich des Waschbeckens im Klassenzimmer. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Bopfingen: Weitere Diebstähle

Bereits am Freitagvormittag wurde über mehrere Diebstähle berichtet. Im Laufe des Tages wurden einige weitere bekannt. Auch wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Carport in der Mozartstraße zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Bei einem Fahrrad handelte es sich um ein rotes Damen-E-Bike der Marke Specialized, beim anderen um ein neueres Mountainbike.

Am Donnerstagabend wurde aus einem unverschlossenen BMW, der in der Straße Im Steinbrüchle abgestellt war, ein Geldbeutel mit verschiedenen Dokumenten sowie Kreditkarten entwendet.

Ein Seat, der im Wilhelm-Nagel-Weg abgestellt war, wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ebenfalls geöffnet und durchsucht. Es wurde Bargeld in Höhe von 50 Euro entwendet.

Im Brahmsweg wurde im gleichen Zeitraum aus einem unverschlossenen Pkw eine Kartengeldbörse mit EC-Karten und Führerschein sowie etwas Bargeld entwendet.

Zeugenhinweise in allen Fällen nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Rosenberg: Vorfahrt missachtet

Ein 56-jähriger Jeep-Lenker missachtete am Freitag gegen 08:45 Uhr die Vorfahrt einer 28-jährigen Dacia-Fahrerin. An einer Einmündung zur Hallerstraße kam es zu Kollision, wobei die 28-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 16:40 Uhr einen VW Golf, der auf einem Parkplatz eines Modehauses in der Wilhelm-Merz-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Nummer 07173 8776 zu melden.

Aalen: Unfallflucht

Ein Seat Ibiza, der am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr im Parkhaus 1 des Ostalbklinikums im Kälblesrainweg abgestellt war, wurde von einem Unbekannten beim Einparken beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Aalen: Versuchter Handydiebstahl am Bahnhof endet in Schlägerei

Am Donnerstag hat ein 20-Jähriger versucht, einer Frau in der Unterführung am Bahnhof das Handy aus der Jackentasche zu entwenden. Dies konnte von einem 17-Jährigen beobachtet und durch Ansprechen des Diebes verhindert werden. Der 20-Jährige ging den 17-Jährigen daraufhin körperlich an und schlug ihm ins Gesicht, was schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Der Handydieb flüchtete. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte er am ZOB angetroffen werden.

