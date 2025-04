POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Telefonbetrüger machen Beute

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Telefonbetrüger machen Beute

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr erhielt ein Senior aus Schwäbisch Hall einen Anruf von einer Telefonbetrügerin. Die Frau gab an, dass sie die Tochter des Geschädigten sei und in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Weiter gab sie vor, dass sie dringend Geld benötige um mit einer Kaution zu verhindern, dass sie eine Haftstrafe antreten muss. Im weiteren Verlauf gab sich eine weitere Frau am Telefon als Staatsanwältin aus und handelte mit dem Senior einen Geldbetrag in Höhe von über 20 000 Euro aus und vereinbarte mit dem Betrugsopfer eine Abholung des Geldes. Gegen 17:30 Uhr übergab der Senior im Bereich des Sudetenwegs das Geld an einen vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser wurde als etwa 30-35 Jahre und circa 180 cm groß beschrieben. Der Mann hatte eine schlanke Figur, dunkle Haare und dunkle Kleidung. Außerdem sprach der Mann deutsch mit Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise, insbesondere zum Abholer des Geldes.

