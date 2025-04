Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Geldübergabe an falsche Polizeibeamte

Aalen (ots)

Neresheim: Geldübergabe an falsche Polizeibeamte

Ein Telefonbetrüger rief am Mittwoch gegen 13 Uhr bei einer Seniorin in Neresheim an und gab vor, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen wurden und die Gefahr besteht, dass auch in das Haus der Seniorin eingebrochen wird. Weiter gab der vermeintliche Polizeibeamte seinem Opfer vor, dass er die Wertgegenstände der älteren Dame in Verwahrung nehmen kann um diese vor einem Diebstahl zu schützen. Die Seniorin ließ sich von dem Telefonbetrüger überzeugen und übergab wenig später im Bereich der Marktstraße Bargeld und Schmuck mit niedrigem fünfstelligen Wert an einen Abholer. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht unter der Telefonnummer 07361 5800 nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Marktstraße gemacht haben.

