An einer Kreuzung in Göppingen sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen.

Um 8.30 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem BMW in der Reuschstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Stuttgarter Straße wollte sie die Straße geradeaus in Richtung Hermannstraße überqueren. Von rechts, aus Richtung Faurndau, kam eine 35-Jährige mit ihrem Skoda. Die hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Durch die Kollision lösten im Skoda die Airbags aus. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet. Deshalb regelten die Verkehrszeichen die Vorfahrt. Das hatte die BMW-Fahrerin wohl nicht beachtet. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die beiden Leichtverletzten. Sie kamen in Kliniken. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei Göppingen auf jeweils 5.000 Euro.

