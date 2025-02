Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Körperverletzung nach Fasnachtsveranstaltung - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Fasnachtsveranstaltung am Sonntag, 09.02.2025 gegen 01.20 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in der Austraße / im Bereich der Hauptstraße, hinter einer Gaststätte. Hier beabsichtigte ein 32 Jahre alter Mann, welcher mit zwei Bekannten unterwegs war, aus einem Fahrzeug auszusteigen und stieß dafür die Autotür etwas auf. Ein Mann, welcher in einer Gruppe von 8 bis 10 Personen am Fahrzeug vorbeilief, soll die Autotür angerempelt und sofort verbal provoziert haben. Die Stimmung der beiden Kontrahenten kochte hoch, bis der unbekannte Mann einen Schlagstock aus der Hosentasche holte und dem 32-Jährigen damit einen Schlag an den Kopf versetzt haben soll. Laut den Zeugen sollen weitere Personen der Gruppe ein Messer gezogen haben, welche sie jedoch lediglich in den Händen hielten. Der 32-Jährige begab sich zusammen mit seinen beiden Bekannten anschließend in die Gaststätte. Die Gruppe flüchtete über die Hauptstraße in Richtung Fahrnau. Der 32-Jährige erlitt eine Platzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Mann und seine Begleiter in der Gruppe werden auf 18 Jahren bis 20 Jahre alt geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der flüchtenden Gruppe machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

