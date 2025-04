Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

L 1066, Gem. Schwäbisch Hall - Sulzdorf: Vorfahrt missachtet

Am Freitag gegen 15:20 Uhr wollte eine 65-Jährige mit ihrem PKW Toyota vom Herdweg auf die Landesstraße 1066 in Richtung Vellberg abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 24-Jährigen, der mit seinem PKW Peugeot auf der Landesstraße 1060 in Richtung Vellberg fuhr. Trotz Ausweichversuch des 24-Jährigen kam es im Einmündungsbereich zur Kollision und der 24-Jährige sowie sein 26-jähriger Beifahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 45.000 Euro.

L 1066, Gem. Obersontheim: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 61-Jähriger die Landesstraße 1066 von Hausen in Richtung Bühlertann mit seinem Sattelzug DAF. Er fuhr in den Kreisverkehr bei Obersontheim ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 29-Jährigen, die sich mit ihrem Motorrad Harley Davidson bereits im Kreisverkehr befand. Die 29-Jährige musste eine Vollbremsung machen und kam dabei zu Fall, ohne dass es zu einer Berührung mit dem Sattelzug gekommen war. Bei dem Sturz erlitt die 29-Jährige leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell