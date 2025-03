Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnhausbrand in Steinheim

Steinheim (ots)

Zu einem Wohnhausbrand kam es am Mittwoch, 19. März, in Steinheim. In der Hospitalstraße war gegen 16.45 Uhr in der oberen Etage einer Doppelhaushälfte ein Feuer entstanden. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten eine fünfköpfige Familie aus der einen Haushälfte und zwei Personen aus der anderen Hälfte das Gebäude rechtzeitig verlassen, eine Frau kam vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, die Hospitalstraße und die Schiederstraße waren während des Einsatzes über mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt.

Die Polizei beschlagnahmte nach Abschluss der Löschmaßnahmen den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell