POL-HX: Kinder und Senioren häufiger in Unfälle verwickelt / Kreispolizeibehörde stellt Verkehrsunfallbilanz 2024 für den Kreis Höxter vor

Warburg (ots) - Auf einem Parkplatz an der Papenheimer Straße in Warburg kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Opel Corsa wurde dabei beschädigt. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Der Opel stand am Mittwoch, 5. März, von morgens 6 Uhr bis etwa 12.30 Uhr auf dem Parkplatz. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Höxter - ...

