Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Küchenbrand

Aalen (ots)

Ellwangen - Neunheim: Küchenbrand

Am Samstag gegen 10:20 Uhr wurde die Feuerwehr Ellwangen zu einem Küchenbrand in ein Autohaus in der Röhlinger Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einer Wohnung über dem Autohaus in der Küche zu einem Brandausbruch gekommen war. Das Feuer hatte bereits die Kücheneinrichtung erfasst und konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden, so dass die restliche Wohnung nicht in Brand geriet. Dennoch ist die Wohnung durch den entstandenen Ruß aktuell unbewohnbar. Ein 56-Jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Brandursächlich dürfte eine Pfanne mit heißem Fett auf dem Herd gewesen sein. Die Feuerwehr Ellwangen war mit acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell