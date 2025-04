Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch

Aalen (ots)

B 29, Gem. Urbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Samstag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW Renault die B 29 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Urbach und Schorndorf-Nord musste er wegen einer Verkehrsstockung stark abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 32-jährige Motorradfahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und konnte ihr Motorrad Suzuki nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Sie fuhr auf den Renault auf und stürzte, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 14:10 Uhr wollte ein 68-Jähriger mit seinem PKW Daimler von einer Grundstückszufahrt in die Cannstatter Straße einfahren. Er missachtete dabei die Vorfahrt einer 26-Jährigen, die mit ihrem PKW Mercedes auf der Cannstatter Straße fuhr. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Fellbach - Schmiden: Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Sonntag gegen 02:30 Uhr befand sich ein 33-Jähriger mit seinem PKW Daimler in der Fellbacher Straße und stieß beim Zurücksetzen mit seinem PKW gegen einen geparkten PKW Audi. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte nach kurzer Zeit ermittelt werden und da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Waiblingen: Tier ausgewichen und verunfallt

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW Jaguar die Alte Bundesstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Einmündung der Ruhrstraße wich er einem Hasen aus, der die Fahrbahn überquerte. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Auto, streifte einen Ampelmasten und blieb auf einer Verkehrsinsel stehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Welzheim: Wohnhauseinbruch

In der Zeit zwischen Freitag (11.04.2025) 20:00 Uhr und Samstag 10:00 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Stettiner Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Da das Haus aktuell nicht bewohnt und weitgehend ausgeräumt ist, erlangten die Täter kein Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Personen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell