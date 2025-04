Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Fahrraddiebstahl - Brände - Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schorndorf: Wohnmobil beschädigt

Durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Wohnmobil, das in der Straße Sündle geparkt war, beschädigt. Der genaue Unfallzeitpunkt ist nicht bekannt, bemerkt wurde der Schaden am Samstagvormittag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Fahrrad gestohlen

Zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 3 Uhr wurde aus einem Kellerraum eines Gebäudes in der Lutherstraße ein weißes Mountainbike vom Hersteller Orbea im Wert von ca. 850 Euro gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Akku eines Kinderspielzeugs kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr in einer Garage in der Stettiner Straße zum Brandausbruch. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim kam mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Lage schnell im Griff. Es gerieten lediglich in der Garage gelagerte Gegenstände in Brand, der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Nacht auf Sonntag zwischen 1 Uhr und 1:33 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bühlstraße einen geparkten Pkw und fuhr danach unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag wurde in der Augsburger Straße ein geparkter VW Multivan von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am VW beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Werbeplakat in Brand gesteckt

Am Sonntagabend wurde ein Werbeplakat an der Kreisstraße 1857 im Bereich Hangweide in Brand gesteckt. Das Feuer wurde kurz vor 23 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Durch den Brand wurde eine neben dem Werbeplakat stehende Straßenlaterne beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Auto beschädigt

In der Nacht auf Montag warf ein bisher unbekannter Täter ein rohes Ei auf die Motorhaube eines BMW in der Gartenstraße und verursachte hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Backnang: Auto zerkratzt

Im kurzen Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr wurde am Sonntag in der Aspacher Straße ein geparkter BMW im Bereich der Fahrertüre zerkratzt. Zeugenhinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Großerlach: Kind und Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 53 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Sonntagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Durchfahrtsstraße Mittelfischbach in Richtung Sulzbach / Murr, als ein vierjähriges Kind plötzlich die Fahrbahn betrat. Die Radfahrerin konnte eine Kollision mit dem Mädchen nicht mehr verhindern und stürzte. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sowohl das Mädchen, als auch die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Backnang: Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr wurde im Kiefernweg ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach der Kollision mit dem Mercedes weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise zum geflüchteten Verursacher werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell