POL-PPTR: Einbruch in Firmengebäude

Nittel (ots) - Am Mittwoch, 18. Dezember, zwischen 7 Uhr und 22:40 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Haus in der Straße Im Stolzenwingert in Nittel. Die Täter durchsuchten das Anwesen, entwendeten Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: ...

