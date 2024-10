Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Nord/-Mitte (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (25.10. bis 27.10.2024) in Wohnungen an der Neckarstraße, der Heilbronner Straße und der Hauptstätter Straße eingebrochen. An der Neckarstraße gelangten die Täter am Freitag auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus und brachen dort gegen 10.45 Uhr eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und flüchteten mit einem geringen Bargeldbetrag. An der Heilbronner Straße hebelten die Einbrecher am Samstag, zwischen 08.00 Uhr und 11.40 Uhr, die Tür zu einer Wohngemeinschaft auf. Sie durchsuchten die Zimmer und stahlen zwei Laptops, zwei Smartbrillen sowie Silbermünzen im Gesamtwert von knapp 2.500 Euro. An der Hauptstätter Straße erbeuteten die Unbekannten am Sonntag einen Laptop sowie ein Tablet, nachdem sie zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr eine Wohnungstür aufgebrochen und Schränke sowie Schubladen durchsucht hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

