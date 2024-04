POL-PPKO: Aktuelle Vollsperrung der A 61 in Richtung Süden

Koblenz (ots) - Am heutigen Freitag, den 05.04.2024 um 06:35 Uhr befuhr der 34-jährige Geschädigte mit seinem Roller die Landstraße 52 von Wolken kommend in Richtung Koblenz-Metternich. Auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs möchte er diesen ordnungsgemäß verlassen, als er von einem unbekannten Autofahrer so dicht überholt wurde, dass er auf seinem Fahrzeug das Gleichgewicht verlor. Er stürzte nach rechts in eine ...

