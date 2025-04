Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 24-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr am Samstag gegen 9:45 Uhr den Gemeindeverbindungsweg von Auenwald-Trailhof in Richtung Murrhardt. Kurz nach dem dortigen Parkplatz P5 kamen ihr vier Pkw entgegen, weshalb sie äußerst rechts fuhr. Der letzte Pkw, ein schwarzer Kleinwagen, streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Polos, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstand. Im Anschluss an den Unfall fuhr der Unfallverursacher unerlaubt weiter. Zeugenhinweise auf den Fahrer des schwarzen Kleinwagens nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Weinstadt: Vier Autos bei zwei Unfällen auf der B29 beschädigt

Am Montagmorgen ereigneten sich direkt aufeinander gleich zwei Verkehrsunfälle auf der B29, bei denen insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 7:40 Uhr befuhr ein Mazda-Fahrer die Bundesstraße in Richtung Aalen, kam hierbei alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. In direkter Folge bremste ein 42-jähriger Smart-Fahrer, der die B29 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Aalen befuhr, ab. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 49-jährige Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr auf den Smart auf. Der hinter dem Mercedes fahrende 25-jährige Opel-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Der Opel und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell