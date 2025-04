Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.04.2025.

Salzgitter (ots)

Polizeibeamte stellten bei Fußballfans Personalien fest und erteilten Platzverweise.

Salzgitter-Bad, Innenstadtbereich, Friedrich-Ebert-Straße, 06.04.2025, 13:00-19:00 Uhr.

Heute fand in Salzgitter-Bad ein Fußballspiel zwischen dem örtlichen SV Union Salzgitter und dem SC Göttingen 05 statt.

In diesem Zusammenhang konnte die Polizei gegen 13:15 Uhr in Salzgitter-Bad eine größere Personengruppe feststellen, die zum Teil dunkel gekleidet waren und einen Identitätsschutz trugen. Die Angehörigen dieser Gruppen gehörten offensichtlich einem Fanlager von Fußballfans an.

Kurz nach Anpfiff des Spiels trafen offensichtlich zwei Personengruppen im Bereich des Stadions aufeinander. Angehörige dieser Gruppierungen begannen umgehend, eine Vermummung anzulegen und zeigten untereinander ein zum Teil hochaggressives Verhalten.

Nur durch einen massiven Einsatz von Polizeikräften, unterstützt durch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion und der Diensthundeführerstaffel, konnten Ausschreitungen vermieden werden.

Insgesamt stellte die Polizei 33 Personalien fest und erteilte 18 Platzverweise.

Bei den Durchsuchungen von Personen konnten szenetypische Schutzausstattungen aufgefunden und sichergestellt werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu mindestens einer Widerstandshandlung.

Im Anschluss an das Fußballspiel wurden die abwandernden Fußballfans durch Polizeikräfte bis zum Bahnhof begleitet. Die Polizei ermittelt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

