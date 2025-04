Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 05.04.2025, 09:00 Uhr - 06.04.2025, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Zeit: Samstag, 05.04.2025, 10:25 Uhr

Ort: 38272 Burgdorf (Berel), Specken

Hergang: Am Samstagvormittag ereignete sich in Berel ein Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Frau aus Burgdorf befuhr mit ihrem Pkw Audi A6 die Straße Specken in Richtung Burgdorf. Im Kreuzungsbereich "Unter dem Dorfe" kollidierte sie mit einer 58-jährigen Fahrzeugführerin, die mit ihrem Pkw VW Up die Kreuzung querte, ohne den bevorrechtigten Verkehr zu beachten. Beide Fahrerinnen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ladendiebstahl

Zeit: Samstag, 05.04.2025, 13:45 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Hinter dem Salze

Hergang: Ein unbekannter Mann verließ den Aldi-Markt unbemerkt mit einem vollen Einkaufswagen durch den Eingangsbereich, während ein Komplize die Schiebetür für ihn offenhielt. Ohne zu bezahlen, luden die Täter das Diebesgut in einen grauen Pkw Seat Alhambra (Baujahr 1996-2010) und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine aufmerksame Zeugin beschrieb einen der Täter wie folgt: etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, mittellanges schwarzes Haar, schwarzer Vollbart. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Bad unter Tel. 05341-8250 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeit: Freitag, 04.04.2025, 22:00 Uhr - Samstag, 05.04.2025, 14:35 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Braunschweiger Straße

Hergang: Ein unbekannter Täter beschädigte unter anderem die Frontscheibe eines grauen Pkw VW. Der Täter schlug mindestens dreimal mit einem stumpfen Gegenstand auf das Fahrzeug ein. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti an mehreren Fahrzeugen

Zeit: Donnerstag, 03.04.2025, 11:00 Uhr - Samstag, 05.04.2025, 16:00 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter (Flachstöckheim), Neue Straße

Hergang: Unbekannte Täter betraten das Gelände der "Sim-Industrietechnik GmbH" und besprühten einen Straßenbahnwaggon sowie einen Arbeitsbühnenwagen mit roter Sprühfarbe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise: Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Bad zu melden.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Zeit: Samstag, 05.04.2025, 22:35 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Klesmerplatz

Hergang: Am Samstagabend meldeten Zeugen zwei maskierte Personen, die mit einer Schusswaffe durch die Innenstadt liefen. Am Klesmerplatz konnten zwei mit Sturmhauben maskierte Jugendliche gestellt und fixiert werden. Bei der Durchsuchung des 15-jährigen Jugendlichen aus Goslar wurde eine Soft-Air-Pistole gefunden. Sein 16-jähriger Begleiter trug keine verdächtigen Gegenstände bei sich. Die Pistole wurde sichergestellt, die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Wegen des Führens einer Anscheinswaffe wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Posing-Kontrolle und unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen

Zeit: Samstag, 05.04.2025, 18:00 Uhr - Sonntag, 06.04.2025, 02:00 Uhr Ort: 38259 Salzgitter-Bad

Hergang: Zur Bekämpfung der Poser-, Tuning- und Event-Szene kontrollierten vier Beamte der Polizei Salzgitter-Bad mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet. Auf der Braunschweiger Straße fielen ein Pkw BMW 1er und ein Pkw VW Tiguan auf, die parallel mit bis zu 150 km/h in Richtung Beinum fuhren und sich wechselseitig überholten. Der 19-jährige Fahrer aus Salzgitter und der 22-jährige Fahrer aus Wolfenbüttel wurden nach kurzer Verfolgung kontrolliert. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet, ihre Führerscheine wurden sichergestellt.

