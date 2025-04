Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 06.04.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Diebstahl eines Rucksacks aus einem Fahrzeug 28226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße 142, Samstag, 14:30-15:20 Uhr Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem unverschlossenen Transporter einen schwarzen Rucksack samt Inhalt vom Beifahrersitz, als der Besitzer beim Transport einer Küche half. Der Transporter war dabei im Bereich der Berliner Straße vor der Hausnummer 142 abgestellt. Im Nahbereich konnten später verschiedene Gegenstände aus dem Rucksack wieder aufgefunden werden. Der Rucksack selbst sowie darin befindliches Bargeld in Höhe von 225 Euro blieben jedoch weiterhin verschwunden. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

38228 Salzgitter-Lebenstedt, Schwindweg 2, Freitag 04.04.2025 15:00 Uhr - Samstag, 05.04.2025 09:00 Uhr Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im o.g. Zeitraum einen schwarzen BMW X3, der im Schwindweg 2 am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei wurden beide Außenspiegel gewaltsam abgebrochen. Durch die Gewalteinwirkung rissen die Außenspiegel ab und blieben lediglich an den Kabeln hängen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Auch hier werden Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Trunkenheitsfahrt/ Fahren ohne Fahrerlaubnis 38229 Salzgitter-Hallendorf, Kanalstraße, Samstag, 05.04.2025 - 18:20 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 50 Jähriger Salzgitteraner im Bereich der Kanalstraße in Salzgitter Hallendorf angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle konnte der Mann den Beamten gegenüber keinen Führerschein vorlegen, da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Weiteren wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte das Ergebnis von 1,08 Promille. Der 50-Jährige wurde zwecks weiterer Maßnahmen der Dienststelle zugeführt, die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheitsfahrt

38229 Salzgitter-Engelnstedt, Gustav-Hagemann-Straße, Samstag, 05.04.2025 - 23:44 Uhr Auch ein 20-Jähriger Braunschweiger wurde in den späten Abendstunden am Samstag in der Gustav-Hagemann-Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund einer lallenden und verwaschenen Aussprache wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen einen Wert von 1,19 Promille ergab. Im Weiteren wurde eine Blutprobe durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und dem 20-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell