Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung PI SZ/PE/WF für das Polizeikommissariat Wolfenbüttel vom 05.04.25

Wolfenbüttel (ots)

Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Wolfenbüttel, Frankfurter Str., 04.04.25, 10:45 Uhr

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Pedelec den Radweg der Frankfurter Str. in Richtung Fümmelse. Ein aus der entgegengesetzten Richtung fahrendes rotes Kleinkraftrad mit zwei Personen besetzt, beabsichtigte von der Frankfurter Straße in einen Feldweg abzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Mannes. Es kam zu einem Zusammenstoß in dessen Folge der Mann stürzte und sich Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Personen flüchteten anschließend mit dem Kleinkraftrad von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Groß Denkte, Leipziger Str. (B79), 04.04.24, 09:00 Uhr

Aus unbekannter Ursache geriet zum Unfallzeitpunkt die Fahrerin eines Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Klein-Lkw. Die drei Insassen der beteiligten Fahrzeuge verletzten sich bei dem Zusammenstoß und mussten durch einen Rettungswagen erstversorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Groß Denkte sicherte die Unfallfahrzeuge, da Betriebsstoffe ausliefen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Geschwindigkeitsüberwachung auf L 625 zwischen Sickte und Neuerkerode

Die Polizei Wolfenbüttel überwachte am Vormittag des 05.04.25 die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf der L 625 zwischen Sickte und Neuerkerode. Im Zeitraum von 90 Minuten wurden ca. 80 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt wurden elf Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet, wobei die höchstgemessene Geschwindigkeit nach Toleranzabzug 88 km/h betrug.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell