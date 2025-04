Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch

Am Samstagabend gegen 21:10 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Dieb Zugang zur Mensa der Gewerblichen Schule in der Steinbeisstraße und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen, außerdem verursachte der Dieb Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Urbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwochmorgen und Montagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Lagerhalle in der Konrad-Hornschuch-Straße einzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, ins Gebäude einzudringen. Zeugenhinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

Zwischen Freitagvormittag und Montagnachmittag wurde in der Ritterstraße ein geparkter Skoda von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Pedale verwechselt

Ein 94 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte sein Fahrzeug am Montag gegen 13:10 Uhr in einer Einfahrt in der Neuen Straße parken. Als er seinen Pkw abbremsen wollte, verwechselte er die Pedale und beschleunigte seinen Pkw stark, sodass dieser gegen das dortige Garagentor prallte und durch das geschlossene Tor hindurch in die Garage einfuhr. Der entstandene Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fellbach: Einbruch in Büroräumlichkeiten

Zwischen Freitagabend und Montagmittag wurde eine Zugangstür zu Büroräumlichkeiten in der Fritzstraße aufgehebelt und das Gebäude anschließend betreten. Die Einbrecher gelangten jedoch lediglich in den Vorraum, wodurch nichts entwendet werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Die Polizei Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Backnang: Unfall

Ein 26-jähriger Seat-Fahrer wollte am Montag kurz nach 9 Uhr von der B14 nach links auf die Stuttgarter Straße abbiegen. Er übersah hierbei die rote Ampel und stieß mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden LKW zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von 9000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell