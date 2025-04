Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, Vandalismus

Aalen (ots)

Aalen: Pedelec entwendet

Am Montag entwendete ein Dieb zwischen 8 Uhr und 16:10 Uhr ein Pedelec, das an den Fahrradständern beim Haupteingang des Ostalbklinikums im Kälblesrainweg angeschlossen war. Es handelt sich um ein silbernes Rad des Herstellers Bonvelo, Modell Urban Bike. Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neuler: Unfallflucht

Beim Rückwärtsrangieren beschädigte am Montag, gegen 17:30 Uhr, ein Volvo-Fahrer in der Römerstraße einen dort befindlichen Steinpfosten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Mit roter Farbe beschmierte ein Unbekannter im Zeitraum von Freitag bis Sonntag einen Stützpfeiler an einem Fahrradabstellplatz bei der Hochschule in der Oberbettringer Straße mit Schriftzügen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd /Bettringen: Unfallflucht

Am Montag wurde zwischen 12:30 Uhr und 16:30 Uhr ein Mercedes in der Neue Straße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Betonsockel entfernt

Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 7 Uhr wurde an einem Verbindungsweg zum Kirchberg "Beim Schlößle" ein dort platzierter rund 600 Kilogramm schwerer Betonpoller, welcher die Durchfahrt von Fahrzeugen unterbinden soll, mittels Maschinenkraft zur Seite geschafft. In der Folge rollte dieser in einen Bachlauf und wurde hierdurch beschädigt. Des Weiteren wurde ein Verkehrszeichen umgeknickt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vandale

Am Montagabend randaliert ein 36 Jahre alter Mann am Bahnhofsvorplatz. Er warf gegen 23 Uhr Tische und Stühle eines Cafes umher. Er wurde durch Polizisten aufgehalten und in Gewahrsam genommen. Er hatte über zwei Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige sowie Kostenrechnung.

