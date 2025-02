Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Auffahrunfall geflüchtet

Leinefelde (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 18.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Berliner Straße und Heiligenstädter Straße. Zwei Pkw beabsichtigten nach den grünen Lichtzeichen in die Berliner Straße einzufahren. Der Vorausfahrende hielt hierbei nochmals im Kreuzungsbereich an. Anschließend kam es zum Auffahrunfall. Der Vorausfahrende setzte trotz des spürbaren Aufpralls seine Fahrt in die Berliner Straße fort und entfernte sich somit pflichtwidrig vom Unfallort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Volkswagen Golf mit einem Kennzeichen aus dem Eichsfeld handeln.

Der betreffende Fahrzeugführer wird gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden.

