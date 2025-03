Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Messerangriff in Selsingen - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Messerangriff in Selsingen - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Selsingen. Am Samstag, den 1. März, kam es gegen 08:00 Uhr in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hauptstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer. Ein 50-jähriger Mann verletzte einen 65-jährigen Bekannten mit einem Messerstich.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Tatverdächtige mit einem Küchenmesser die Wohnung des Opfers, das zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer schlief. Dort stach der Tatverdächtige seinem Opfer in den Rücken. Eine anwesende Zeugin alarmierte die Polizei.

Beide Männer standen zum Tatzeitpunkt unter Alkoholeinfluss und sollen zuvor gemeinsam getrunken haben. Der Tatverdächtige musste in Gewahrsam genommen werden, das Opfer kam verletzt ins Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell