Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Probefahrt endet mit Straftat ++ Alkoholisiert am Steuer ++

Rotenburg (ots)

Probefahrt endet mit Straftat

Scheeßel. Am Samstagnachmittag wurde der Rotenburger Polizei eine Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz gemeldet. In einem Scheeßeler Wohngebiet stellten die Beamten das gemeldete Fahrzeug fest. Es stellte sich heraus, dass der angetroffene 54-Jährige Reparaturarbeiten an seinem Fahrzeug durchführte. Für eine anschließende Probefahrt brachte er die Kennzeichen eines zugelassenen Fahrzeuges an dem reparierten Fahrzeug an. Er muss sich jetzt wegen einer Straftat nach dem Pflichtversicherungsgesetz und bezüglich eines Kennzeichenmissbrauchs verantworten.

Alkoholisiert am Steuer

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei kontrollierten am Freitagabend einen 21-Jährigen, der mit seinem Pkw die Straße Schäfergarten befuhr. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte einen Wert von 0,68 Promille. Gegen den 21-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

