Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Einbrecher dringen in Rotenburger Supermarkt ein ++ Polizei warnt vor betrügerischen Fake-Kanzleien ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen gesucht: Einbrecher dringen in Rotenburger Supermarkt ein ++

Rotenburg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (zwischen 22:00 und 07:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Harburger Straße ein.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und drangen in ein dort ansässiges Tabakwarengeschäft ein. Sie entwendeten Tabakwaren im Wert von rund 10.000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter 04261 - 9470 bei der Polizei Rotenburg zu melden.

++ Polizei warnt vor betrügerischen Fake-Kanzleien: Identitätsmissbrauch von Rechtsanwälten zur Vortäuschung unseriöser Insolvenzverkäufe ++

Die Polizei warnt Unternehmen vor einer neuen Betrugsmasche, bei der die Identitäten von Rechtsanwälten und Kanzleien missbraucht werden, um fingierte Insolvenzverkäufe durchzuführen. In aktuellen Fällen wurden aufwändig gestaltete Webseiten erstellt, die den Eindruck einer seriösen Anwaltskanzlei vermitteln. Opfer werden per E-Mail kontaktiert und zum Kauf vermeintlicher Insolvenzgegenstände verleitet.

Die Polizei rät zur Vorsicht:

- Prüfen Sie sorgfältig die Echtheit von Kanzleien, bevor Sie Geschäfte eingehen. - Prüfen Sie das Bundesweite Amtliche Anwaltsverzeichnis zur tagesaktuellen Überprüfung der Zulassung eines Anwalts. - Prüfen Sie das Unternehmen vorab in den Insolvenzbekanntmachungen und überprüfen Sie die dort angegebene Kanzlei. - Seien Sie skeptisch bei Angeboten zu Insolvenzverkäufen, insbesondere, wenn diese per E-Mail versendet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell