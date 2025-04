Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verbotene Ablagerung und Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen/Neunheim: Erdaushub unerlaubt abgelagert

An einem Weiher südlich von Neunheim im Gewann "Saubrunnen" wurde unerlaubt Erdaushub abgelagert. Die illegale Entsorgung wurde am Sonntag, gegen 16:30 Uhr, bekannt. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dieser illegalen Ablagerung von Erde in diesem Bereich beobachtet haben, sich zu melden. Diese werden gebeten unter 07961/9300 beim Polizeirevier Ellwangen anzurufen.

Heubach: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Drei Leichtverletzte sowie geschätzte 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Bucher Hauptstraße ereignete. Ein 31 Jahre alter Audi-Fahrer erkannte gegen 16.15 Uhr zu spät, dass Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er fuhr auf den VW einer 17-Jährigen auf, der noch auf einen Opel einer 50-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Audi und der VW mussten abgeschleppt werden. Sowohl der Audi-Fahrer als auch die beiden Insassen im VW verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Neben drei Rettungswagenbesatzungen war auch eine Notarztbesatzung sowie die Feuerwehr im Einsatz.

Unfallfluchten

Schwäbisch Gmünd: Zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag wurde ein Mercedes der C-Klasse in der Weißensteiner Straße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Heubach: Rund 2500 Euro Schaden hinterließ ein Unfallflüchtiger an einem 2er BMW. Dieser stand im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr und Dienstag, 6.50 Uhr in der Danziger Straße.

Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Jagstzell: Lkw zu hoch oder Brücke zu niedrig

Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer achtete am Montagmorgen gegen 7 Uhr nicht auf die eingeschränkte Durchfahrtshöhe der Eisenbahnbrücke in der Crailsheimer Straße. In der Folge blieb er mit seinem MAN an der Brücke hängen. Es entstand etwa 7000 Euro Schaden. Der Lkw musste abgeschleppt werden.

