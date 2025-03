Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Um kurz nach 15 Uhr am Donnerstagnachmittag ist es auf der Kreuzung Am Wasserturm (L3)/Ungerather Straße/Leloh zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Mönchengladbach wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war eine 55-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal auf der Ungerather Straße unterwegs und wollte die L3 in Richtung Leloh überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Motorradfahrers, der aus Richtung Wegberg/Lüttelforst kam und in Richtung Hehler geradeaus weiterfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin wurde dabei nicht verletzt. Den Motorradfahrer brachte ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve übernahm die Maßnahmen am Unfallort. Die Straßen waren bis gegen 20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. /hei (312)

