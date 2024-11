Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Diebstahl aus Umkleidekabine

Ein Unbekannter erbeutete am Samstag in Langenau eine Geldbörse.

Ulm (ots)

Der Diebstahl ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Ein Unbekannter begab sich in die Turnhalle in der Albecker-Tor-Straße. In einer unverschlossenen Kabine entdeckte er die Geldbörse eines 13-Jährigen und nahm sie mit. Die befand sich in einer Jackentasche. Damit verließ er unerkannt die Turnhalle wieder.

Die Polizei rät: Zu Freizeit, Sport und Spiel Wertsachen, Schmuck, Schecks oder größere Geldbeträge gar nicht erst mitnehmen. Unverzichtbare Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen. Schließfächer oder Garderobenschränke nutzen. Schlüssel dazu am Körper tragen. Verdächtige Personen in Umkleideräumen ansprechen, die Aufsicht darauf hinweisen. Auch Umkleidekabinen abschließen. Mehr Tipps unter www.polizei-beratung.de.

+++++++ 2237389 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell