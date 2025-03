Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sonderkontrolltag im Kreis Viersen - Erfolgreich gegen Straßenkriminalität

Kreis Viersen (ots)

Am Dienstag, 25. März 2025, fand im Kreis Viersen ein Sonderkontrolltag statt. Der Fokus lag auf der Bekämpfung der Straßenkriminalität, insbesondere auf Diebstählen an und aus Kraftfahrzeugen sowie auf Fahrraddiebstählen. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte an Kriminalitätsschwerpunkten im Einsatz. Diese haben dabei nicht nur den Blick auf den Schwerpunkt der Straßenkriminalität gerichtet, sondern auch andere Vergehen geahndet. Die Polizei verhängte 30 Verwarngelder wegen Ordnungswidrigkeiten. Zum Beispiel wegen der Nutzung eines Handys während der Fahrt, fehlerhafter Ladungssicherung und Überladung. Insgesamt wurden 207 Fahrzeuge und 227 Personen kontrolliert. Ein Kontrollpunkt befand sich an der Grenze zu den Niederlanden in Nettetal-Leuth "An der Kleinbahn". Hier mussten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schreiben: Ein 53-jähriger Niederländer war gegen 10:35 Uhr "an der Kleinbahn" mit einem Lkw samt Anhänger unterwegs. Er besaß jedoch lediglich einen Führerschein der Klasse B und war somit nicht berechtigt, einen Lkw zu fahren. Gegen 14:45 Uhr kontrollierte die Polizei ebenfalls in der Straße "An der Kleinbahn" das Auto einer 33-jährigen Brüggenerin. Als sie die Scheibe herunterließ, bemerkten die Einsatzkräfte sofort einen starken Cannabisgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Bei der weiteren Kontrolle fanden die Einsatzkräfte Cannabis sowie zwei fertig gedrehte Joints. Zwar ist der Besitz dieser Menge in Deutschland nicht mehr strafbar, jedoch ist die Einfuhr aus den Niederlanden nicht erlaubt. Die Frau muss sich nun wegen des unerlaubten Einführens von Drogen sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. /jk (309)

