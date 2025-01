Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250130.1 Meldorf: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Meldorf (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer kollidierte in der vergangenen Nacht in Meldorf mit einem am Fahrbahnrand haltenden PKW. Als der andere Unfallbeteiligte während des Personalienaustauschs Alkoholgeruch bemerkte, entfernte sich der Mann vom Unfallort.

Der 59-jährige Meldorfer war um 23:10 Uhr mit seinem Volvo im Lütjenmarschweg in Richtung Marschweg unterwegs, als er beim Vorbeifahren den geparkten Volvo eines 30-Jährigen touchierte. Zunächst hielt er an, um den Schaden zu regulieren und seine Personalien auszutauschen. Während des Gesprächs fiel dem 30-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch auf.

Daraufhin setzte sich der 59-Jährige wieder ans Steuer und fuhr nach Hause. Dort trafen ihn wenig später Polizeibeamte der Meldorfer Polizei an. Ein Atemalkoholtest ergab 3,32 Promille.

Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein und brachten ihn zur Polizeistation Meldorf. Dort entnahm ihm ein Arzt zwei Blutproben. Durch die zweite Blutprobe kann ermittelt werden, ob der Mann nach dem Verkehrsunfall noch weiteren Alkohol konsumiert hat. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinfluss.

